22:15 (мск), новости Казахстана, источник: Sputnik.kz
Какой сегодня праздник: 24 ноября
Этот день является 329-м в григорианском календаре, который был введен в 1582 году взамен юлианского. До конца года остается 37 дней.
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Что интересного произошло 24 ноября
В мире сегодня отмечается День моржа. Речь идет не о людях, которые купаются в ледяной воде, а о реальных моржах — морских млекопитающих. Знаменательный день моржа появился в 2008 году по инициативе Всемирного фонда дикой природы и Совета по морским млекопитающим. Защитники природы решили таким образом привлечь внимание общественности к проблемам, ведущим к сокращению численности морских млекопитающих, которые вызваны изменением климата и непосредственным вмешательством человека.
В США сегодня отмечают День завоевания друзей и оказания влияния на людей. Такая дата выбрана не случайно: 24 ноября 1888 года родился известный американский психолог и писатель Дейл Карнеги, который является автором книги «Как приобретать друзей и оказывать влияние на людей». В этот день в книжных магазинах Америки на самом видном месте выставляются книги Карнеги, которые раскупаются особенно хорошо. В школах и университетах проводят тематические лекции, семинары и дискуссии, которые помогают молодым людям социализироваться.
Также сегодня День государственного флага Таджикистана. День флага в Таджикистане официально был учрежден в 2009 году указом президента страны. По случаю праздника в государственных учреждениях и просто на улицах вывешивают государственные флаги. В городах страны проводятся праздничные мероприятия — торжественные шествия, спортивные состязания, концерты. В Душанбе проводят официальную церемонию поднятия государственного флага Республики Таджикистан у самого высокого в мире флагштока высотой 165 метров.
Исторические события 24 ноября в мире
1639-й — английский астроном Джереми Хоррокс впервые наблюдает прохождение Венеры по Солнечному диску;
1859-й — английский натуралист Чарльз Дарвин опубликовал эволюционную теорию;
1927-й — состоялось открытие Московского театра оперетты;
1963-й — смертельно ранили при перевозке в другую тюрьму Ли Харви Освальда, единственного подозреваемого в убийстве президента США Джона Кеннеди;
2015-й — российский Су-24 сбит в Сирии истребителем F-16C ВВС Турции: командир Олег Пешков погиб, штурман Константин Мурахтин выжил.
Исторические события 24 ноября в Казахстане
1961-й — Жезказганской городской библиотеке было присвоено имя Мухтара Ауэзова;
2000-й — вышел в свет журнал «Казахстан».
Дни рождения знаменитостей 24 ноября в мире