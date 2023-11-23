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Главные новости к вечеру 23 ноября
22:15 (мск), новости Казахстана, источник: Sputnik.kz

Какой сегодня праздник: 24 ноября

Этот день является 329-м в григорианском календаре, который был введен в 1582 году взамен юлианского. До конца года остается 37 дней.

Источник: Sputnik.kz

Что интересного произошло 24 ноября

В мире сегодня отмечается День моржа. Речь идет не о людях, которые купаются в ледяной воде, а о реальных моржах — морских млекопитающих. Знаменательный день моржа появился в 2008 году по инициативе Всемирного фонда дикой природы и Совета по морским млекопитающим. Защитники природы решили таким образом привлечь внимание общественности к проблемам, ведущим к сокращению численности морских млекопитающих, которые вызваны изменением климата и непосредственным вмешательством человека.

В США сегодня отмечают День завоевания друзей и оказания влияния на людей. Такая дата выбрана не случайно: 24 ноября 1888 года родился известный американский психолог и писатель Дейл Карнеги, который является автором книги «Как приобретать друзей и оказывать влияние на людей». В этот день в книжных магазинах Америки на самом видном месте выставляются книги Карнеги, которые раскупаются особенно хорошо. В школах и университетах проводят тематические лекции, семинары и дискуссии, которые помогают молодым людям социализироваться.

Также сегодня День государственного флага Таджикистана. День флага в Таджикистане официально был учрежден в 2009 году указом президента страны. По случаю праздника в государственных учреждениях и просто на улицах вывешивают государственные флаги. В городах страны проводятся праздничные мероприятия — торжественные шествия, спортивные состязания, концерты. В Душанбе проводят официальную церемонию поднятия государственного флага Республики Таджикистан у самого высокого в мире флагштока высотой 165 метров.

Исторические события 24 ноября в мире

1639-й — английский астроном Джереми Хоррокс впервые наблюдает прохождение Венеры по Солнечному диску;

1859-й — английский натуралист Чарльз Дарвин опубликовал эволюционную теорию;

1927-й — состоялось открытие Московского театра оперетты;

1963-й — смертельно ранили при перевозке в другую тюрьму Ли Харви Освальда, единственного подозреваемого в убийстве президента США Джона Кеннеди;

2015-й — российский Су-24 сбит в Сирии истребителем F-16C ВВС Турции: командир Олег Пешков погиб, штурман Константин Мурахтин выжил.

Исторические события 24 ноября в Казахстане

1961-й — Жезказганской городской библиотеке было присвоено имя Мухтара Ауэзова;

2000-й — вышел в свет журнал «Казахстан».

Дни рождения знаменитостей 24 ноября в мире

  • В 1632 году родился Бенедикт Спиноза (урожд. Барух Спиноза) — нидерландский философ;
  • в 1713 году родился Лоренс Стерн — английский писатель, автор романа «Жизнь и мнения Тристрама Шенди»;
  • в 1789 году родился Александр Суворов — великий русский полководец, военный теоретик, национальный герой России;
  • в 1888 году родился Дейл Карнеги — американский педагог, лектор, писатель, автор популярных книг «Как завоёвывать друзей и оказывать влияние на людей» и «Как перестать беспокоиться и начать жить»;
  • в 1932 году родился Виль Головко — советский российский артист цирка, режиссер, постановщик цирковых программ, педагог. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1980). Народный артист РСФСР (1985). Народный артист СССР (1990);
  • в 1938 году родилась Наталья Крачковская — советская и российская актриса театра и кино. Заслуженная артистка России (фильмы «Двенадцать стульев», «Иван Васильевич меняет профессию», «Не может быть!», «Покровские ворота»);
  • в 1941 году родился Александр Масляков — советский и российский телеведущий, заслуженный деятель искусств Российской Федерации (1994), многолетний ведущий КВН.

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