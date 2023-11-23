21:56 (мск), новости Молдовы, источник: Комсомольская правда
Последний теплый день в Молдове перед суровой зимой: А выходные огорчат нас мокрым снегом и сильным ветром
Прогноз погоды от синоптиков на 24 ноября 2024 года.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Ну, что, дождались мы последнего рабочего дня недели, значит, самое время рассказать о погодке на пятницу, 24 ноября. Расскажем по порядку.
Ночью нам прогнозируют до 5 градусов со знаком «плюс», утром будет плюс 6 градусов.
Днем воздух прогреется до 10 градусов тепла, будет облачно и местами осадки. Вечером синоптики нам обещают до 6 градусов выше ноля.
Скорость ветра в течение дня составит максимум 7−8 метров в секунду, а относительная влажность — 70%.
А вот в выходные похолодает, столбик термометра опустится до двух градусов мороза (в воскресенье). Нас ждут мокрый снег и сильные ветра.
В воскресенье 26 ноября в Кишиневе даже обещают настоящий снегопад с 12 до 18.00. Берегите себя и будьте осторожны на дорогах!