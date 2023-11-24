00:05 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by
Какой сегодня день: 24 ноября
Этот день является 328-м в григорианском календаре, до нового года остается 37 дней.
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Знаете ли вы, что 24 ноября 1642 года голландец Абель Тасман открыл остров у берегов Австралии, который был назван Тасмания? О том, чем еще ознаменовано 24 ноября, читайте в обзоре Sputnik.
Что произошло 24 ноября
В 1861 году в России официально учредили Совет министров.
В 1963 году единственный подозреваемый в убийстве Джона Кеннеди — Ли Харви Освальд — был смертельно ранен при перевозке в другую тюрьму.
Также в Турции 24 ноября отмечается День учителя, в России — День моржа, в США — День друзей.
Кто родился 24 ноября
24 ноября в православном календаре
Православные 24 ноября чтут память великомученика Мины, мученика Виктора и мученицы Стефаниды, мученика Викентия, блаженного Максима, Христа ради юродивого, Московского чудотворца, преподобного Мартирия, мученика Стефана Уроша III Дечанского, святого Федора Студита.
Именины
В этот день именины у Степана, Федора, Максима, Тимофея, Евгения, Виктора, Викентия.
24 ноября в народном календаре
Православные 24 ноября отмечают память Феодора Студита, византийского монаха, жившего в