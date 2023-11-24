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00:05 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by

Какой сегодня день: 24 ноября

Этот день является 328-м в григорианском календаре, до нового года остается 37 дней.

Источник: Sputnik.by

Знаете ли вы, что 24 ноября 1642 года голландец Абель Тасман открыл остров у берегов Австралии, который был назван Тасмания? О том, чем еще ознаменовано 24 ноября, читайте в обзоре Sputnik.

Что произошло 24 ноября

В 1861 году в России официально учредили Совет министров.

В 1963 году единственный подозреваемый в убийстве Джона Кеннеди — Ли Харви Освальд — был смертельно ранен при перевозке в другую тюрьму.

Также в Турции 24 ноября отмечается День учителя, в России — День моржа, в США — День друзей.

Кто родился 24 ноября

  • Философ Бенедикт Спиноза (1632−1677).
  • Полководец Александр Суворов (1730−1800).
  • Писатель Карло Коллоди (1826−1890).
  • Художник Анри де Тулуз-Лотрек (1864−1901).
  • Педагог и писатель Дейл Карнеги (1888−1955).
  • Композитор Альфред Шнитке (1934−1998).
  • Киноактриса Наталья Крачковская (1938−2016).
  • Телеведущий Александр Масляков (1941).
  • Режиссер Эмир Кустурица (1954).

24 ноября в православном календаре

Православные 24 ноября чтут память великомученика Мины, мученика Виктора и мученицы Стефаниды, мученика Викентия, блаженного Максима, Христа ради юродивого, Московского чудотворца, преподобного Мартирия, мученика Стефана Уроша III Дечанского, святого Федора Студита.

Именины

В этот день именины у Степана, Федора, Максима, Тимофея, Евгения, Виктора, Викентия.

24 ноября в народном календаре

Православные 24 ноября отмечают память Феодора Студита, византийского монаха, жившего в VIII—IX вв.еках. Народ истолковал фамилию Студит как мороз: «Федор Студит землю студит». «Со Студита стужа — что ни день, то хуже», — говорили люди. Народ сидел в это время дома, ел горячие щи, грелся у печки. По небу на Федора судили о будущем урожае ягод и грибов: если на небе было много звезд — значит, к лету надо запасаться корзинами. Чтобы примета сбылась, надо было в этот день заварить чай с сушеными ягодами.

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