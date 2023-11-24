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00:28 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда

Что можно и нельзя делать в день Федора Студита 24 ноября, который называют Мороз

Что можно и нельзя делать в день Федора Студита 24 ноября на Мороз.

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Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 24 ноября вспоминает преподобного Федора. В народе отмечают день Федора Студита, или Федор Мороз. Все дело в том, что с данного периода устанавливались холода и начинались сильные морозы.

Народные приметы на 24 ноября

В том случае, если идет мокрый снег, то в начале декабря ожидается потепление. Потепление 24 ноября говорит, что зимой не будет сильных морозов. Солнце предупреждает про резкое похолодание.

Что нельзя делать 24 ноября

Не следует переедать, так как это грозить болезнями в период зимы. Запрещено долго спать, а также лениться. Нельзя играть свадьбы и свататься. Предки верили, что в браке не будет счастья. Кроме того, не стоит ругаться и конфликтовать.

Что можно делать 24 ноября

Как правило, было принято выбрасывать из дома всю побитую и треснутую посуду, чтобы на протяжении года в доме был достаток. Кроме того, хорошей приметой 24 ноября было поесть горячие щи. Считалось, что тогда зима выдастся теплой.

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