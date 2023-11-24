05:12 (мск), источник: Хабаровский край сегодня
Памятнику Ерофею Хабарову в Хабаровске обрушение не грозит
Эксперт по реставрации и изучению памятников развеял опасения жителей города.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Хабаровчан вновь взволновала трещина на постаменте, где установлен памятник Ерофею Павловичу Хабарову у железнодорожного вокзала столицы края. Люди уверены, что разлом увеличился в размерах и это может быть чревато обрушением монумента, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Дело в том, что сам памятник Хабарову установлен на специальной тумбе, а та трещина, которую видят горожане, она не в самой конструкции, а просто на декоративном элементе, который имитирует скалу, где стоит Ерофей Павлович. Материалы, из которого изготовлены декор и сам памятник разнородны и, скажем так, «не дружат», поэтому пошла такая коррозия. Грубо говоря, это как облупливается штукатурка на стене в доме — но сам дом же от этого не падает, — разъяснил начальник отдела по изучению памятников и реставрации Хабаровского краевого центра охраны памятников истории и культуры Андрей Одержаховский..
Также он добавил, что памятник Е. П. Хабарову находится не в краевой, а в федеральной собственности.
— Насколько я знаю, Росимущество сейчас собирает коммерческие предложения от предприятий на реставрацию постамента, а после уже будет объявлен конкурс на проведение ремонта памятника Хабарову, — заключил Андрей Одержаховский.
Напомним, последний раз памятник Е. П. Хабарову реставрировался в 2008 году, а два с половиной года назад люди стали замечать трещины у ног Ерофея Павловича.