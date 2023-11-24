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07:32 (мск), источник: Комсомольская правда

Пломбир из Приморья проверяют на антибиотики в Хабаровском крае

Общий вес мороженого — 100 килограммов.

Источник: Комсомольская правда

В ФГБУ «Хабаровский референтный центр Россельхознадзора» в рамках обязательного производственного контроля поступило 100 килограммов мороженого из Приморского края. Проверять на антибиотики специалисты будут шоколадный пломбир.

— Мороженое проверяется на наличие в нем таких антибиотиков как тетрациклин, стрептомицин и левомицетин. Остаток этих препаратов может попасть в пищевые продукты вместе с молоком от коров, которые получали лечение антибиотиками, — рассказали сотрудники лаборатории.

Проводить проверку специалисты будут методом иммуноферментного анализа. В его основе лежит реакция антиген-антитело. Во время него в лаборатории с помощью биохимических реакций выявляют специфические антитела, которые помогают определить наличие или отсутствие того или иного вещества в холодном десерте. Только при хорошем исходе проверки мороженое сможет поступить на прилавки магазинов.

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