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04:13 (мск), источник: Комсомольская правда

В пятницу, 24 ноября, в Иркутской области ожидается небольшой снег

Погода в Иркутске 24 ноября 2023 года будет без существенных осадков.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +6° 0 м/с 75% 759 мм рт. ст. +13°
Источник: Комсомольская правда

Эта неделя в Приангарье выдалась холоднее прошлой, в понедельник нас атаковал сильный ветер, после чего наступили зимние холода. Температура в северных районах области опустилась до −32. Однако, в эту пятницу прогнозируют потепление на пару градусов. Синоптики рассказали, какая будет погода в Иркутске 24 ноября 2023 года.

Погода в Иркутске 24 ноября.

— По области ожидается небольшой снег и ветер 5−10 м/с. Температура −11…-16, при облачной погоде −21…-26, а в горах Восточного Саяна местами ожидается −4…-9 градусов, — сообщают в Иркутском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Погода в Иркутске 24 ноября 2023 года будет без существенных осадков, ветер восточной четверти 4−9 м/с. Столбики термометров покажут −11…-13.

Кроме того, будьте осторожны! На дорогах области снежный накат и гололед.

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