03:19 (мск), источник: АиФ Хабаровск
Мэр Хабаровска поручил очищать улицы от снега в усиленном режиме
От всех ответственных структур требуется безостановочная работа до полной очистки улиц, дворов и тротуаров.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Мэр Хабаровска Сергей Кравчук поручил усилить борьбу с последствиями снежного циклона. Об этом он заявил во время экстренного совещания с главами муниципальных районов и прокурором города Юрием Поповым, сообщает пресс-служба городской администрации.
Как отметил мэр, с начала ноября осадки превысили месячную норму примерно на 200%. Город уже справился с последствиями предыдущих снегопадов. Как и ранее, сейчас от всех ответственных структур требуется уборка в круглосуточном режиме до полной очистки улиц, дворов и тротуаров.
С градоначальником согласился прокурор города Юрий Попов. По его инициативе сегодня, 24 ноября, в городе состоится общегородская уборка.
«Снег необходимо вывозить с городских улиц. И очищать дороги строго в соответствии с нормативами — если дорога трёхполосная, то чистить все три полосы. Надземные или подземные переходы — они тоже должны быть без наледи и скопившихся осадков», — отметил представитель надзорного ведомства.
«Жители города уже не раз проявляли свою сознательность, присоединяясь к “снегоуборочным пятницам”. Я обращаюсь к горожанам и руководителям компаний всех форм собственности с просьбой принять посильное участие в уборке снега. Также прошу активную молодежь и волонтёров не оставаться безучастными и помочь коммунальным и дорожным службам», — сказал градоначальник.
Информацию о функционировании дорожных предприятий предоставил руководитель управления дорог и внешнего благоустройства Дмитрий Панащатенко.
«Во время сильных дождей в первую очередь производится очистка улиц, по которым движется общественный транспорт. Управлением дорог были заключены 5 дополнительных муниципальных контрактов — по одному для каждого района — на уборку тротуаров и проездов на неразграниченных территориях. За последние сутки на дороги было распределено более 615 тонн смеси песка и соли, 10 тонн реагента, и было вывезено более 2,2 тысяч кубических метров снега. В городе были определены два официальных места для складирования вывозимого снега: за территорией завода “Балтика” и в районе Ореховой сопки», — поделился он.