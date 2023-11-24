09:14 (мск), источник: Комсомольская правда
Снежная прохлада: в Новосибирске потеплеет до +1
В Новосибирске 24 ноября потеплеет до +1 градуса.
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В пятницу, 24 ноября, в Новосибирске прогнозируют потепление. В ночь будет −2…-4 градуса, днем — до −1…+1.
— Будет облачно с прояснениями, небольшой снег, мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Подует южный ветер со скоростью 4−9 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.
По Новосибирской области ночью потеплеет до −1…-6, хотя местами будет оставаться до −11. Днем будет −3…+2. Будет облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег. На дорогах местами гололедица.