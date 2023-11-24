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09:14 (мск), источник: Комсомольская правда

Снежная прохлада: в Новосибирске потеплеет до +1

В Новосибирске 24 ноября потеплеет до +1 градуса.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +6° 2 м/с 77% 762 мм рт. ст. +9°
Источник: РИА "Новости"

В пятницу, 24 ноября, в Новосибирске прогнозируют потепление. В ночь будет −2…-4 градуса, днем — до −1…+1.

— Будет облачно с прояснениями, небольшой снег, мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Подует южный ветер со скоростью 4−9 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.

По Новосибирской области ночью потеплеет до −1…-6, хотя местами будет оставаться до −11. Днем будет −3…+2. Будет облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег. На дорогах местами гололедица.

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