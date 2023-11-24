03:26 (мск), источник: PrimaMedia.ru
«Дрессировка» водителей: амурский тигр заставил сбросить скорость
Хищник перехитрил автомобилиста в Приморье.
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Необычным видео поделились подписчики ТГ-канала (18+) Цента «Амурский тигр». В Анучинском районе хищник вынудил автомобилистов сбавить скорость, сообщает ИА PrimaMedia.
«Сделав вид, что сейчас будет переходить дорогу, хищник резко побежал в обратную сторону. Считаем, что правильно все сделал», — сообщают специалисты центра.
В Приморье практически каждый год происходят случаи ДТП с участием краснокнижных животных. Подобный инцидент был и июле текущего года на трассе Осиновка-Рудная Пристань. Тигр выскочил на дорогу и чуть не попал под колеса автомобиля. А в январе 2022 года недалеко от Лучегорска автомобилист насмерть сбил полосатого зверя.
Из-за достаточно большого количества подобных случаев межрайонная природоохранная прокуратура дала пояснения об ответственности за аварии с тиграми. За гибель животного в результате ДТП виновнику придётся возместить серьёзный ущерб в размере около 2 млн рублей.