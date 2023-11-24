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03:23 (мск), источник: МК.RU Красноярск

В Красноярске 24 ноября ожидается до −10 градусов днем

В городе заметно похолодало, пришла зима.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +8° 0 м/с 71% 759 мм рт. ст. +13°
Источник: РИА "Новости"

В Красноярске 24 ноября ожидается облачность с прояснениями, днем ожидается снег, ночью в том числе, сообщает погоду Среднесибирское УГМС. Также будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 4−9 метров в секунду.

Температура воздуха в Красноярске 24 ноября понизится. Так, днем она достигнет −10 градусов, а также −20 градусов ночью.

Ожидается гололедица, поэтому автомобилистов просят быть осторожнее.

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