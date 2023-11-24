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04:02 (мск), источник: Комсомольская правда

В последние выходные ноября на севере Приморья похолодает до −30°С

По прогнозам синоптиков, осадки не предвидятся.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +8° 0 м/с 71% 759 мм рт. ст. +13°
Источник: Комсомольская правда

В последние выходные ноября в некоторых районах Приморья ожидается сильное похолодание. Прогнозом погоды на 25 и 26 ноября поделились синоптики Примгидромета. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

По информации синоптиков, в субботу на погоду в крае повлияет антициклон. В ночь на 25 число температура воздуха достигнет −12…-20°С, на северо-востоке похолодает до −24…-30°С. Днем столбики термометров поднимутся до −4…-10°С, а на севере до −11…-16°С.

Антициклон продолжит влиять на погоду и в ночь на 26 ноября, однако днем ситуация изменится. Холодные северо-западные потоки воздуха сменятся на более теплые, повысится и температура воздуха.

Осадки в крае в выходные дни не ожидаются, в том числе и во Владивостоке. 25 ноября в столице Приморья ожидается холодная и ветреная погода. Минимальная температура воздуха достигнет −9…-12°С, а максимальная −5…-8°С. На следующие сутки столбики термометров поднимутся на 3−5 градусов.

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