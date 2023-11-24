03:54 (мск), источник: Хабаровский край сегодня
Хабаровчанам предложили оценить качество работы городского транспорта
Стартовал социологический опрос от нацпроекта БКД.
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Хабаровчанам предлагают выразить свое мнение по поводу качества работы городского транспорта. Социальный опрос проводится в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Принять участие можно на официальном сайте проекта до 29 ноября включительно.
Опрос состоит из 29 вопросов. Сначала участникам предлагают выбрать город, а затем ответить, удовлетворены ли они интервалом движения общественного транспорта, их вместимостью, временем совершения первого и последнего рейсов. На оценку также предлагается обустройство остановок, чистота и целостность салонов автобусов, и, конечно, стоимость проезда.
На основе подобных социологических исследований Минтранс России в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» проведет ежеквартальный расчёт показателя количества людей, недовольных качеством транспортного обслуживания и граждан, указавших на необходимость улучшения условий.