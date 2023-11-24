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03:48 (мск), источник: МК.RU Красноярск

Снятый в Красноярске клип певицы Миролюбивой собрал 13 млн просмотров

Ролик вышел на известном видеохостинге.

Источник: Скриншот

Красноярская певица Виктория Миролюбивая сняла клип на песню «Гуляй». Видеоролик снимался на улицах Красноярска, например, были замечены улица Мира, ЖК «Орбита», Академгородок, Южный берег, Красраб, Театр Пушкина, река Енисей на Дубровинского, театр оперы и балета.

Ролик был выложен несколько месяцев назад, и за это время он набрал 13 млн просмотров.

Во время загрузки произошла ошибка.
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