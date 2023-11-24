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03:51 (мск), источник: Комсомольская правда

Современная зона отдыха появилась еще в одном дворе Владивостока

Жильцы сами разработали проект, а деньги выделили власти.

Источник: Администрация Владивостока

Сделать лучше общественные пространства во Владивостоке можно благодаря нескольким программам и поддержке государства. Это и конкурс инициативного бюджетирования «Твой проект», и заявки от представителей ТОСов, и уже полюбившиеся многим «1000 дворов», а также «1000 дворов Дальнего Востока». Словом, способов для реализации задуманного много, главное — активное участие в жизни города и желание его преобразить.

При этом сразу стоит отметить, инициативные горожане иногда участвуют в программах по благоустройству несколько лет подряд, тем самым совершенствуя общественные пространства в своем районе. Именно так и поступили активисты из ТОС «Нерчинская, 42». Благодаря заявке на конкурс в прошлом году территорию оборудовали камерами видеонаблюдения, а в этом — благоустроили площадку рядом с домом. Участок небольшой, но вышло многофункционально и современно.

«Мы обновили бельевую площадку, так как она нужна жителям. А остальное пространство использовали, чтобы поставить лавочки и сделать зону отдыха. На реализацию этих планов нам было выделено полтора миллиона рублей», — поделилась председатель ТОСа Полина Новикова.

По словам председателя, в их доме активные жители, которые любят свой двор, поэтому объединиться было несложно и вместе придумать проект. А вот над чем пришлось поработать, прежде, чем отправить заявку на конкурс — определиться с границами своей территории.

«КП-Владивосток» уже неоднократно писала о проектах, разработанных ТОСами Владивостока. Желая модернизировать пространства, горожане предлагают благоустройство скверов, дорог, парковых зон. Из 70 инициатив конкурсный отбор в этом году прошли аж 65. А это значит, что на на этих территориях столицы Приморья станет еще уютнее и красивее.

«Каждый проект мы сопровождаем и реализуем вместе. Работы завершены уже по 39 адресам», — рассказал начальник управления развития общественных инициатив Сергей Язев.

Отметим, конкурс проектов ТОСов проводится при поддержке губернатора Приморского края Олега Кожемяко.

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