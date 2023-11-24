04:10 (мск), источник: Хабаровский край сегодня
На федеральных трассах Хабаровского края продолжают действовать ограничения
Участок трассы от Хабаровска до Ванино недоступен для движения автобусов.
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Подрядчики ДСД «Дальний Восток» продолжают борьбу с последствиями снежного циклона, который действовал в Хабаровском крае почти сутки. Как рассказали корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» в дирекции, из-за сложных дорожных условий со вчерашнего дня на ряде участков продолжают действовать ограничения для движения автобусов и большегрузов.
Так, в настоящее время полностью закрыто для коммерческого пассажирского транспорта направление от Хабаровска до Ванино. Также сохраняются ограничения для большегрузов на участке от Лидоги до Ванино. Проезд на участке от Лидоги до Комсомольска-на-Амуре осуществляется в штатном режиме: движение открыто для всех видов транспорта.
Сейчас для расчистки дорог от снега и устранения наледи на федеральных трассах в Хабаровском крае привлечено 75 единиц техники. Последствия непогоды устраняют 54 комбинированные дорожные машины, 10 грейдеров и 11 тракторов. За последние сутки на магистрали высыпано 960 тонн противогололёдных реагентов.
Напомним, что в настоящее время циклон в Хабаровске стих и установилась морозная погода. К утру столбик термометра показал −19 градусов по Цельсию, днём воздух прогреется до −16. Ноябрь в этом году выдался снежным, с первых дней месяца к нам один за другим приходят циклоны, заваливая край снегом. В Хабаровске сначала ноября уже выпало больше двух месячных норм осадков.