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06:16 (мск), источник: Комсомольская правда

В Иркутской области завершились поиски 15-летнего подростка

19 ноября он уехал с другом в Иркутск и перестал выходить на связь.

Источник: Комсомольская правда

В полицию обратилась мама 15-летнего подростка. Она сообщила, что сын не выходит на связь. Вечером 19 ноября он уехал вместе с другом из Усть-Орды в Иркутск. После этого на звонки не отвечал. Позже в полиции сообщили, что парня видели в Свердловском районе недалеко от остановки «Политех».

Юного сибиряка с темно-русыми волосами и карими глазами, в черной куртке, кроссовках и шапке искали полицейские и поисковые отряды. И вот, в отряде ЛизаАлерт сообщили о завершении поисков.

— Парень жив, вечером 23 ноября он гулял в одном из торговых центров Иркутска, — подтвердили в ГУ МВД России по Иркутской области.

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