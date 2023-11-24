09:46 (мск), источник: Комсомольская правда
Выходные в Воронеже: музыкальный фестиваль в музее, выставка на пяти площадках
«Комсомолка» подскажет, чем заняться с 24 по 26 ноября.
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КОНЦЕРТЫ В МУЗЕЕ.
В музей имени Крамского привезут рояль Julius Bluthner 1868 года выпуска. Раритетный инструмент XIX века станет одним из участников нового фестиваля выходного дня, который пройдет с 24 по 26 ноября. На фестивале камерной музыки «Франц Шуберт и его современники» выступят несколько исполнителей: кларнетист Владимир Ловчиков, скрипачка Яна Мирошникова и пианисты Екатерина Задонская, Светлана Семенкова и Сергей Калачев сыграют прозвучат бессмертные произведения Франца Шуберта, Джона Филда, Фредерика Шопена, Роберта Шумана и Карла Вебера.
Уникальный инструмент привезут в Воронеж из Музея фортепиано Рыбинска.
Расписание музыкальных вечеров:
24 ноября Владимир Ловчиков и Сергей Калачев исполнят Сонату ля-минор для арпеджионе и фортепиано, D. 821, Ave Maria, D 839 в транскрипции для кларнета и фортепиано, Сонату си-бемоль мажор для фортепиано, D. 960 Франца Шуберта. Начало в 19.00.
25 ноября Светлана Семенкова сыграет 5 ноктюрнов Джона Филда, 3 экспромта D.946 Франца Шуберта, 5 ноктюрнов Фредерика Шопена. Начало в 18.00.
26 ноября Владимир Ловчиков, Екатерина Задонская и Яна Мирошникова исполнят Фантазию для скрипки и фортепиано до мажор, ор. 159 Франца Шуберта, Сонату для скрипки и фортепиано ля минор, ор. 105, 3 романса для кларнета и фортепиано, ор. 94 Роберта Шумана и Большой концертный дуэт для кларнета и фортепиано ми-бемоль мажор, ор. 48 Карла Вебера. Начало в 18.00.
6+
КОНЦЕРТ В БИБЛИОТЕКЕ.
25 ноября в библиотеке имени Никитина пройдет концерт воронежского автора-исполнителя Константина Ефанова. Выпускник биолого-почвенного факультета ВГУ, художник декоративно-прикладного искусства, преподаватель изобразительного искусства изостудии авторской песней увлекается со школьных лет. Он является дипломантом международного фестиваля авторской песни «Рамонский родник» и дважды лауреатом международного фестиваля авторской песни «Парус надежды». В программе концерта прозвучат авторские песни Контантина Ефанова «Желтый зонтик», «В луже уснул апрель», «Песенка лешего», «Обманула осень», «Черный локон», а также романсы «Не пробуждай воспоминаний», «Я Вас любил», «Дремлют плакучие ивы», «Гори, гори, моя звезда» и песни Юрия Визбора, Булата Окуджавы, Влалимира Высоцкого.
Концерт «Старинные русские романсы и песни под гитару» пройдет в главном корпусе «Никитинки» в лекционном зале четвертого этажа 25 ноября в 15.00, вход свободный. 12+
ХОР МАЛЬЧИКОВ.
25 ноября в ВКЗ выступит Хор мальчиков хорового училища имени Глинки из Санкт-Петербурга. Это один из старейших профессиональных коллективов в России. Его истоки восходят к 1479 году, когда высочайшим указом Великого Князя Иоанна III был основан Хор малолетних певчих при Хоре Государевых певчих дьяков. Певчие принимали участие в торжествах по поводу основания новой столицы Российской империи и дальнейшая история коллектива навсегда оказалась связанной с историей Петербурга.
Коллектив принимал участие в культурных программах саммита глав государств и правительств «Большой восьмерки» в Санкт-Петербурге (2006), зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи (2014). В составе Детского сводного хора России воспитанники училища принимали участие в праздновании Дня России в Симферополе, Ялте и Севастополе, концерте в Кремле.
В программе воронежского концерта русские народные песни «На горе то калина», «Однозвучно гремит колокольчик», «Двенадцать разбойников», «На горушке, на горе», «Веники», «Выхожу один я на дорогу», а также фрагменты «Всенощного бдения» и «Литургии святого Иоанна Златоуcта» Сергея Рахманинова. Начало в 19.00, 6+
ВЫСТАВКА «ТЕАТРАЛЬНЫХ» МОНЕТ.
Воронежцы могут бесплатно посмотреть фотовыставку «Магия театра». Проект фотопанно знакомит посетителей с памятными монетами, выпущенными в разные годы в честь знаменитых спектаклей, великих актеров, легендарных режиссеров и театральных зданий. В частности, на выставке можно увидеть сразу несколько монет, посвященных «Щелкунчику», выпущенных в 1996 году в серии «Русский балет». На них запечатлены герои сказки и узнаваемые сцены из знаменитых постановок. На серебряной монете номиналом 100 рублей изображена девочка со Щелкунчиком на руках на фоне сцены из эпилога, с танцующими балеринами в воздушных платьях. Эту монета признали «Лучшей серебряной монетой года» по итогам престижного международного нумизматического конкурса. На золотой монете номиналом 10 рублей изображен танцующий Щелкунчик. Ее создали на основе архивных фотографий первой постановки балета и спектакля Григоровича.
Фотовыставку «Магия театра» можно увидеть на втором этаже Центра Галереи Чижова до 15 декабря, вход свободный, 6+.
МАСШТАБНАЯ ВЫСТАВКА ЦЕНТР РОССИИ.
В Воронеже начала работу XIII межрегиональная художественная выставка «Центр России XIII». Она очень масштабная — экспонаты представлены сразу на нескольких площадка: в двух выставочных залах — ул. Кирова, 8 и ул. Пушкинская, 7, а также в художественном музее имени Крамского, залах художественной школы и городском дворце культуры.
Выставка представит работы художников из 29 городов центрального федерального округа. И посмотреть ее можно по 17 декабря. 12+