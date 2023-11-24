06:18 (мск), источник: IrkutskMedia.ru
Владимир Путин наградил уроженца Иркутска орденом Гагарина
Борис Волынов является последним из живущих космонавтов «гагаринского набора».
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Президент России Владимир Путин наградил орденом Гагарина уроженца Приангарья Бориса Волынова. Летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза Борис Волынов является единственным ныне живущим участником первого отряда космонавтов. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.
Как передает ТАСС, Бориса Волынова отметили за большие заслуги в области исследования и использования космического пространства и активную общественную деятельность.
К слову, сейчас Борису Волынову 88 лет. Его включили в число первых советских летчиков, которых отобрали для полетов в космос.