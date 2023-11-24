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06:09 (мск), источник: МК.RU Красноярск

В Роспотребнадзоре рассказали о пользе и вреде кешью

Информация была опубликована в телеграм-канале Роспотребнадзора по Красноярску.

Источник: Freepik

Красноярцам рассказали о том, чем полезны орехи кешью, а чем могут быть вредны. Так, кешью положительно влияют на организм за счет жирных кислот — омега 3, омега 6 и омега 9.

Также в орехах содержится витамин В, калий, магний, цинк, селен, медь, железо и другие микроэлементы. Кстати, в кешью содержится 73% суточной нормы магния.

Кешью еще способен предотвращать осложнения диабета, понижать сахар, бороться с холестериновыми бляшками, защищает организм от склероза.

Несмотря на это, кешью может негативно сказываться на здоровье. Например, есть индивидуальная непереносимость.

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