СК озвучил подробности дела о транспортной блокаде острова Путятина в Приморье

Как считает следствие, в мае 2021 года администрация города заключила договор с коммерческой организацией на морские перевозки пассажиров по маршруту поселок Дунай — поселок Путятин и обратно. Стоит отметить, что это единственный вариант транспортного сообщения между островом и материком. Также с апреля 2021 года мэрия города и коммерческая организация заключили договор на аренду судна СП «Путятин», которое находилось на балансе администрации.
В июне 2021 года гендиректор коммерческой организации направил в адрес мэрии Фокино уведомление о необходимости прохождения СП «Путятин» планового докования и освидетельствования подводной части судна в доке в первом полугодии 2022 года. Рассмотрение письма было поручено обвиняемому, который не предпринял никаких мер для поиска альтернативного подрядчика на осуществление морских пассажирских перевозок.
Однако были заключены договоры гражданско-правового характера по обеспечению жизнедеятельности поселка Путятин и оперативных служб Фокино на период докового ремонта судна СП "Путятин с гражданином, не имеющим лицензии на осуществление пассажирских перевозок. Для этого использовался катер меньшей вместимости и не имеющий возможности перевозить транспортные средства.
В результате этого с июня 2022 года переправа жителей поселка Путятина на материк оказалась невозможной.
В настоящее время расследование завершено, уголовное дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.
Ранее «ФедералПресс» писал, что в январе 2023 года на острове Путятина скончалась многодетная женщина из-за не оказанной своевременно помощи. Это произошло из-за транспортной блокады поселения.
Фото: правительство Приморского края.