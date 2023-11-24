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05:28 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

СК озвучил подробности дела о транспортной блокаде острова Путятина в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 24 ноября, ФедералПресс. Заместителю главы администрации города Фокино предъявлено обвинение в халатности в связи с отсутствием сообщения между островом Путятина и материком. Местные жители оказались отрезаны от большой земли в зимнее время.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Как считает следствие, в мае 2021 года администрация города заключила договор с коммерческой организацией на морские перевозки пассажиров по маршруту поселок Дунай — поселок Путятин и обратно. Стоит отметить, что это единственный вариант транспортного сообщения между островом и материком. Также с апреля 2021 года мэрия города и коммерческая организация заключили договор на аренду судна СП «Путятин», которое находилось на балансе администрации.

В июне 2021 года гендиректор коммерческой организации направил в адрес мэрии Фокино уведомление о необходимости прохождения СП «Путятин» планового докования и освидетельствования подводной части судна в доке в первом полугодии 2022 года. Рассмотрение письма было поручено обвиняемому, который не предпринял никаких мер для поиска альтернативного подрядчика на осуществление морских пассажирских перевозок.

Однако были заключены договоры гражданско-правового характера по обеспечению жизнедеятельности поселка Путятин и оперативных служб Фокино на период докового ремонта судна СП "Путятин с гражданином, не имеющим лицензии на осуществление пассажирских перевозок. Для этого использовался катер меньшей вместимости и не имеющий возможности перевозить транспортные средства.

В результате этого с июня 2022 года переправа жителей поселка Путятина на материк оказалась невозможной.

В настоящее время расследование завершено, уголовное дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.

Ранее «ФедералПресс» писал, что в январе 2023 года на острове Путятина скончалась многодетная женщина из-за не оказанной своевременно помощи. Это произошло из-за транспортной блокады поселения.

Фото: правительство Приморского края.

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 СК озвучил подробности дела о транспортной блокаде острова Путятина в Примо
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