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07:36 (мск), источник: НИА Красноярск

Все выходные в Красноярске будет идти снег

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Снежную погоду обещают красноярцам в выходные дни. Сегодня в течение суток в краевом центре около −7−9С.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +4° 0 м/с 87% 759 мм рт. ст. +9°
Источник: НИА Красноярск

В субботу и в воскресенье в дневное время столбики термометров будут показывать около −6С, к ночи температура будет опускаться до −9С.

Все дни в городе будет идти снег, сообщает Яндекс. Погода.

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