07:36 (мск), источник: НИА Красноярск
Все выходные в Красноярске будет идти снег
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Снежную погоду обещают красноярцам в выходные дни. Сегодня в течение суток в краевом центре около −7−9С.
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В субботу и в воскресенье в дневное время столбики термометров будут показывать около −6С, к ночи температура будет опускаться до −9С.
Все дни в городе будет идти снег, сообщает Яндекс. Погода.