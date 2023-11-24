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07:34 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

В Башкирии сохранится морозная и снежная погода

Синоптики Башгидрометцентра рассказали о погоде в республике в ближайшие два дня.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +4° 0 м/с 87% 759 мм рт. ст. +9°
Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Сегодня, 24 ноября, днем пройдет небольшой снег. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха днем −7…-12°.

25 ноября ночью ожидается снег, переходящий в мокрый снег, днем небольшой мокрый снег, местами до умеренного. Местами гололед, отложение мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах гололедица, снежный накат. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью −7…-12°, днем −3…+2°.

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