07:34 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру
В Башкирии сохранится морозная и снежная погода
Синоптики Башгидрометцентра рассказали о погоде в республике в ближайшие два дня.
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Сегодня, 24 ноября, днем пройдет небольшой снег. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха днем −7…-12°.
25 ноября ночью ожидается снег, переходящий в мокрый снег, днем небольшой мокрый снег, местами до умеренного. Местами гололед, отложение мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах гололедица, снежный накат. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью −7…-12°, днем −3…+2°.