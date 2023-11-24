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05:08 (мск), источник: AmurMedia.ru

Семерым водителям помогли спасатели в Хабаровском крае

Все они буксовали на дороге, так как не смогли справиться со снежным накатом.

Источник: МЧС РФ

Снежный циклон внес существенные изменения в дорожную обстановку в Хабаровском крае. В отличие от первых двух циклонов большинство автолюбителей уже были готовы к непогоде, а некоторые прислушались к советам и оставили свои транспортные средства в гаражах или на парковках, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Тем не менее, в семи случаях водителям транспортных средств потребовалась помощь спасателей МЧС России. Все они не могли справиться со снежным накатом и буксовали на дороге. Спасатели на полноприводной технике помогли всем эвакуировать технику на безопасные участи дороги. Сегодня сотрудники МЧС России находятся в готовности к реагированию на адресные заявки.

По состоянию на утро 24 ноября остаются закрытыми трассы для большегрузного транспорта: Лидога — Ванино и Ванино — Советская Гавань, для пассажирского транспорта — Хабаровск — Лидога — Ванино, Ванино — Советская Гавань. Также по погодным условиям закрыта паромная переправа Ванино-Холмск.

Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю просит жителей и гостей региона соблюдать правила безопасности на время прохождения циклона.

На время действия циклона необходимо воздержаться от выезда за пределы населенных пунктов.

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