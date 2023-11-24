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07:20 (мск), источник: Krasnoyarskmedia

В Красноярске Романа Гольдмана лишили депутатских полномочий

Решение связано с тем, что он признан виновным по статье за небрежное хранение огнестрельного оружия.

Источник: Krasnoyarskmedia

На сессии Законодательного Собрания Красноярского края депутаты приняли постановление о досрочном прекращении полномочий Романа Гольдмана. Решение связано с тем, что он признан виновным по статье за небрежное хранение огнестрельного оружия, и с ситуацией, развернувшийся вокруг его бизнеса в последнее время, сообщает пресс-служба Заксобрания.

— Ответственность за свои дела должны нести все. Это не должно завесить от статуса и мандата, — сказал Алексей Додатко, председатель Законодательного Собрания. — Возможно нам, депутатам, придётся разбираться с последствиями того, что сейчас происходит в холдинге.

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