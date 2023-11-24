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05:06 (мск), источник: НИА Красноярск

На смену «ЯРким БЕРЕГАм» придут «Теплые вечера»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Они станут тестовым зимним форматом проекта на набережных и пройдут в рамках большой событийной программы, приуроченной к встрече 2024 года.

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

Об этом в ходе совещания по подготовке Красноярска к Новому году рассказала заместитель главы города — руководитель департамента социального развития Евгения Юрьева.

По ее словам, в целом новогодняя программа, концепция которой связана со сказками Пушкина, включает более 400 мероприятий. Среди них — городские фестивали и акции, концерты, мероприятия во дворах, открытия городской и районных елок, утренники и представления для учащихся образовательных учреждений, молодежный конкурс ледовых скульптур «Волшебный лед Сибири».

Проведение «Теплых вечеров» на Центральной и Ярыгинской набережных станет одним из главных зимних событий.

«Мероприятия будут идти в период с 23 декабря по 20 января. На Ярыгинской набережной будет установлена теплая сцена, по субботам планируется концертная программа. На Центральной набережной при поддержке наших партнеров, молодых художников планируется создание елочной арт-галереи, которая станет яркой фотолокацией. Это будет целая галерея арт-объектов на верхнем ярусе набережной», — рассказала Евгения Юрьева.

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