На смену «ЯРким БЕРЕГАм» придут «Теплые вечера»

Об этом в ходе совещания по подготовке Красноярска к Новому году рассказала заместитель главы города — руководитель департамента социального развития Евгения Юрьева.
По ее словам, в целом новогодняя программа, концепция которой связана со сказками Пушкина, включает более 400 мероприятий. Среди них — городские фестивали и акции, концерты, мероприятия во дворах, открытия городской и районных елок, утренники и представления для учащихся образовательных учреждений, молодежный конкурс ледовых скульптур «Волшебный лед Сибири».
Проведение «Теплых вечеров» на Центральной и Ярыгинской набережных станет одним из главных зимних событий.
«Мероприятия будут идти в период с 23 декабря по 20 января. На Ярыгинской набережной будет установлена теплая сцена, по субботам планируется концертная программа. На Центральной набережной при поддержке наших партнеров, молодых художников планируется создание елочной арт-галереи, которая станет яркой фотолокацией. Это будет целая галерея арт-объектов на верхнем ярусе набережной», — рассказала Евгения Юрьева.