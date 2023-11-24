08:00 (мск), источник: МК.RU Омск
Метель и гололёд: МЧС предупредило жителей Омской области о непогоде
Вечером в пятницу, 24 ноября, в Омскую область вернётся непогода.
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Ожидаются осадки, местами сильные, в виде дождя и снега, гололёдные явления, метель с ухудшением видимости, сильный ветер с порывами до 16−21 м/с, на дорогах — гололедица и снежные заносы.
Такая погода будет наблюдаться в ночью субботы, 25 ноября. В пресс-службе ГУ МСЧ России по Омской области рекомендовали жителям соблюдать осторожность на улице. А также учитывать погодные условия.
Так автолюбителям нужно следить за скоростью, соблюдать безопасную дистанцию. Кроме того стоит избегать резкого торможения и беспорядочных маневров.
Напомним, что из-за шторма, который обрушился на Омскую область в конце прошлой недели, в регионе без света остались многие насёленные пункты. Были перебои со связью, в Омске на светофорах образовалась ледяная корка и они стали практически бесполезны.