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08:00 (мск), источник: МК.RU Омск

Метель и гололёд: МЧС предупредило жителей Омской области о непогоде

Вечером в пятницу, 24 ноября, в Омскую область вернётся непогода.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +4° 0 м/с 87% 759 мм рт. ст. +9°

Ожидаются осадки, местами сильные, в виде дождя и снега, гололёдные явления, метель с ухудшением видимости, сильный ветер с порывами до 16−21 м/с, на дорогах — гололедица и снежные заносы.

Такая погода будет наблюдаться в ночью субботы, 25 ноября. В пресс-службе ГУ МСЧ России по Омской области рекомендовали жителям соблюдать осторожность на улице. А также учитывать погодные условия.

Так автолюбителям нужно следить за скоростью, соблюдать безопасную дистанцию. Кроме того стоит избегать резкого торможения и беспорядочных маневров.

Напомним, что из-за шторма, который обрушился на Омскую область в конце прошлой недели, в регионе без света остались многие насёленные пункты. Были перебои со связью, в Омске на светофорах образовалась ледяная корка и они стали практически бесполезны.

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