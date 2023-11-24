05:28 (мск), источник: АиФ Кузбасc
Результаты научно-практической конференции в Кузбассе представят Мишустину
Проекты, направленные на улучшение качества жизни, включат в программу соцэконом развития.
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Результаты научно-практической конференции «Развитие производительных сил Кузбасса» представят председателю премьер-министра Михаилу Мишустину. Проекты, направленные на улучшение качества жизни людей, включат в программу социально-экономического развития региона до 2023 года.
«Блестящие результаты! Выше, чем я ожидал. В истории России не было аналогов нашей конференции. Уверен, наш уникальный опыт будет ориентиром для многих субъектов Российской Федерации. По итогам работы всех 15 секций сформирован солидный комплекс ценных практических идей по развитию Кузбасса до 2030 года и на более длительный период», — сказал на вчерашней церемонии закрытия Сергей Цивилев.
В конференции приняли участие 12 тыс. учёных, бизнесменов и чиновников. Кураторами стали 60 крупных российских учёных, в том числе 37 академиков государственных академий наук.
Когда подобная конференция прошла в Кузбассе 75 лет назад, её на долгие годы засекретили. Мы рассказывали о том, что на ней обсуждали.