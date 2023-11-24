07:59 (мск), источник: Комсомольская правда
Мэрия и полиция Владивостока устроили рейд по съемным квартирам
Рассказываем, что грозит за сдачу квартиры тайком.
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Очередной рейд по выявлению нелегально сдаваемых квартир и выводу такого жилья из тени прошел в столице Приморья. В этот раз сотрудники городской администрации, представители налоговой и полиции проверили жилплощади в Советском районе города. Посещали адреса, на которые наиболее часто поступали жалобы от других жильцов. Арендодателям, сдающим недвижимость нелегально, придется раскошелиться.
Специалисты проверили договоры аренды у квартиросъемщиков в домах на Багратиона, 6 и 8, а также на Бородинской, 33. Как отмечают представители Управления финансов мэрии, при выявлении незаконной сдачи квартиры составляются соответствующие протоколы. По закону владельцы жилье при сдаче обязаны уплачивать налог с дохода, отразив поступления в декларации по форме 3-НДФЛ. Это приравнивается к предпринимательской деятельности. Документы ежегодно подаются в налоговую до 20 апреля, а сам налог нужно заплатить до середины лета.
Однако далеко не все придерживаются официально установленных правил. Но важно понимать, если ФНС узнает о том, что владелец сдает недвижимость и не отчисляет налоги с этого дохода, ему могут выставить всю сумму долга за последние три года и назначить штраф в размере 20% от задолженности. Что еще более серьезно — уклонение арендодателя от уплаты могут расценить, как уголовное деяние по статье 198 УК РФ, а это уже более серьезное наказание, чем просто испорченная репутация и финансовые потери. Согласитесь — весомый повод задуматься.
Важно напомнить, что налог на сдачу недвижимости рассчитывается по ставке 13%, но можно его уменьшить до 6%, приобретя патент. Также владелец жилплощади может зарегистрироваться как самозанятый и платить налог по ставке 4% при сдаче жилья физическим лицам и 6% — юридическим лицам.
«За 9 месяцев текущего года собственники жилья во Владивостоке подали 1153 декларации на сумму 34,6 миллиона рублей, приобрели 118 патентов на сумму более 9 миллионов рублей. В Управлении финансов администрации города действует телефон доверия, по которому можно сообщить о недобросовестных арендодателях. Его номер 261−42−53», — отметила пресс-служба администрации города.