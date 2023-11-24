07:54 (мск), источник: Хабаровский край сегодня
Жителей Хабаровского края ждут перебои с телевещанием в конце ноября
В РТРС запланировали очередные профилактические работы на оборудовании.
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В связи с очередными профилактическими работами на передающем оборудования жителей города Хабаровска и села Иня в Охотском районе региона ждут перебои с теле- и радиовещанием. Как сообщили корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» в филиале РТРС «Дальневосточный РЦ», любимые передачи будут недоступны потребителям в конце ноября.
— На станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования. Некоторые работы могут быть отменены или перенесены на другое время из-за плохих погодных условий. Все отключения трансляции согласованы с вещателями. Приносим извинения за возможные неудобства, — сказали в РТРС.
По информации оператора, 27 ноября с 9:00 до 15:00 в Хабаровске замолчит «Дорожное радио». Также, с 29 ноября по 1 декабря в селе Иня с 10:00 до 18:00 могут наблюдаться перебои с вещанием телеканалов, входящих в цифровые пакеты РТРС-1 и РТРС-2 и радиостанции «Радио России» — общая продолжительность профилактики не должна превысить шести часов.