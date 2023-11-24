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05:58 (мск), источник: АиФ Кузбасc

В Кемерове начали укладывать рельсы в зоне реновации

Рельсы уже протянула на участке улицы Терешковой.

Как сообщает мэр Кемерова Дмитрий Анисимов, в городе начали укладывать рельсы в зоне реновации. Их уже протянули на участке улицы Терешковой от остановки ЗХВ до пересечения с Сибиряков-Гвардейцев.

«Высокопрочная сталь, из которой изготовлены рельсы, при соприкосновении с воздухом и осадками выдает реакцию окисления — выглядит, как будто на поверхности есть незначительный слой ржавчины. Это нормальная ситуация — на качество в эксплуатации не повлияет», — пишет глава города.

Дмитрий Анисимов добавляет, что поэтапно в Кемерове обновят и другие направления трамвайного хозяйства.

Мы писали, что кемеровские власти показали предварительные проекты в зоне реновации.

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