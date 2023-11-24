07:42 (мск), источник: AmurMedia.ru
В исторической части Комсомольска-на-Амуре скоро исчезнут все «деревяшки»
Участие в нацпроекте позволило Городу Юности за последние 4 года расселить из аварийных домов 67 семей.
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Одним из важнейших национальных проектов, меняющих жизнь городов и помогающим их жителям перебираться из аварийного жилья в благоустроенное, является нацпроект «Жильё и городская среда», учреждённый президентом страны Владимиром Путиным. Комсомольск-на-Амуре тоже участвует в нём, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Комсомольска-на-Амуре.
Работа по расселению аварийного жилья идёт поэтапно. За первые два этапа с 2019 по 2021 год 67 семей, это 196 человек получили благоустроенное жильё, купленное на федеральные средства на вторичном рынке. Снесено 7 аварийных домов в Центральном округе города.
Сейчас идёт следующий этап, в ходе него должны быть расселены 9 «деревяшек» в Ленинском и Центральном округах. Из них в благоустроенное жильё переедут 96 семей в составе 269 человек. Для этого строится 8-этажный дом на пр. Московском и приобретены квартиры на вторичном рынке.
Для расселения 4 аварийных домов, расположенных в Центральном округе на государственные деньги приобретены на вторичном рынке квартиры. Сейчас администрация города заключает с гражданами договора социального найма на купленные квартиры.
Благодаря этому уже совсем скоро в Центральной исторической части города вообще не останется «деревяшек» 30−50-х годов постройки.