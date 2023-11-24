Во Владивостоке наряд ДПС устроил погоню: водитель оказался без прав и полез в драку

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю, в районе остановки «Дальхимпром» водитель иномарки проигнорировал требование сотрудника ДПС об остановке транспортного средства и, дав газу, попытался скрыться. Инспекторы пустились в погоню, и через несколько минут нарушитель оказался в тупике, где и был задержан.
Во время разбирательств 32-летний водитель вел себя агрессивно и пытался подраться с полицейскими.
Было установлено, что у задержанного нет права на вождение транспортного средства. Кроме того, он имел признаки наркотического опьянения, но от прохождения медицинского освидетельствования отказался.
В отношении нарушителя составлены административные протоколы по трем статьям, а также возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».
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