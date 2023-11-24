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07:39 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Во Владивостоке наряд ДПС устроил погоню: водитель оказался без прав и полез в драку

ВЛАДИВОСТОК, 24 ноября, ФедералПресс. Во Владивостоке сотрудники ДПС загнали водителя в тупик во время погони. В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело и составлено 3 протокола об административном правонарушении.

Источник: РИА "ФедералПресс"

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю, в районе остановки «Дальхимпром» водитель иномарки проигнорировал требование сотрудника ДПС об остановке транспортного средства и, дав газу, попытался скрыться. Инспекторы пустились в погоню, и через несколько минут нарушитель оказался в тупике, где и был задержан.

Во время разбирательств 32-летний водитель вел себя агрессивно и пытался подраться с полицейскими.

Было установлено, что у задержанного нет права на вождение транспортного средства. Кроме того, он имел признаки наркотического опьянения, но от прохождения медицинского освидетельствования отказался.

В отношении нарушителя составлены административные протоколы по трем статьям, а также возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

Ранее «ФедералПресс» писал, что численность населения Владивостока продолжает сокращаться. По итогам 8 месяцев 2023 года количество жителей города составило 625 тысяч человек.

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