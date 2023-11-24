06:11 (мск), источник: Комсомольская правда
В Красноярске в СФУ разработали сервис прогноза успешности сдачи сессии
Это позволит решить проблемы студентов еще до сессии.
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В Красноярске разработали сервис, который прогнозирует успешность сдачи сессии. Об этом сообщили в пресс-службе СФУ. Разработкой занимались специалисты института космических и информационных технологий. Они работали вместе с IT-специалистами и социологами. Цифровой сервис получил название «Пифия».
Спрогнозировать результат можно и в целом по учебной программе, и по конкретному предмету. Прогноз по успехам или неудачам каждого студента можно выстраивать хоть каждую неделю. Как отметили в СФУ, «Пифия» может выявить трудности в учебе на ранних стадиях.
Один из способов сделать это — выслать студенту анкету. В лаконичной форме сотрудники института аккуратно спросят студента, почему он отстает по учебе.