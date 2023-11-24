10:14 (мск), источник: МК.RU Новосибирск
Магнитная буря 24 ноября: на Солнце назревают десятки новых вспышек
Пока в магнитном поле наступило временное затишье, но за последние сутки на Солнце наблюдалось несколько всплесков активности.
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Сейчас тревогу ученых вызывают порядка 30 темных пятен, которые могут вызвать новый виток магнитных бурь в ближайшее время.
В пятницу, 24 ноября обстановка в магнитном поле Земли будет спокойной. Сила геомагнитных ударов не превысит нейтральных показателей.
С полуночи и до 6:00 утра, а также с 12:00 дня и до 21:00 по московскому времени в магнитном поле будут наблюдаться едва заметные колебания силой 2 балла. В остальное время дня геомагнитные удары и вовсе будут не мощнее 1 балла, что характерно для нейтральной обстановки.
Пока на Солнце нет сильных вспышек, самое время заняться укреплением организма, поскольку в ноябре вспышечная активность Солнца усилится.
Под воздействие магнитных бурь в первую очередь попадают пожилые люди, люди с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями. Также магнитные бури могут сказаться на самочувствии беременных и младенцев.
В дни магнитных бурь у метеочувствительных людей могут возникнуть проблемы с артериальным давлением, головные боли, головокружения и мигрени. На этот период не стоит планировать никаких серьезных и сложных дел, которые требуют повышенной концентрации или сильного физического напряжения.
В дни геошторма метеопаты также могут почувствовать резкий упадок сил и работоспособности, а некоторые — раздражительность, поэтому лучше всего не заниматься большими проектами на работе, а также не назначать на даты магнитных бурь планы, которые требуют особого внимания. В том числе, это касается крупных покупок, заключений договоров, дальних поездок.
В дни магнитных бурь также откажитесь от вредных привычек. В идеале стоит отказаться от курения, употребления алкоголя и вредной еды навсегда. Но если ваш организм тяжело переносит перемены, то лучше воздержаться от этого хотя бы на период сильных геомагнитных ударов мощностью 5 и более баллов.
Проводите больше времени на свежем воздухе, тем более, что сильных морозов пока нет. Недостаток кислорода пагубно сказывается на самочувствии — пропадает бодрость и работоспособность. Поэтому чаще посещайте парки, ходите пешком и проветривайте помещение, и вам будет легче переживать геомагнитные бури.