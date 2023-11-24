08:46 (мск), новости Казахстана, источник: Newtimes.kz
Как не замерзнуть на улице зимой — лайфхаки
Советы, которые помогут не мерзнуть на улице подготовил портал lifehacker.ru, передает ИА «NewTimes.kz».
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Если вам предстоит провести много времени на открытом воздухе, заранее снимите металлические украшения. Серьги, кольца и браслеты на морозе быстро остывают, охлаждая и нашу кожу. Кольца вдобавок мешают правильному кровообращению. По тем же причинам очки в металлической оправе замените на контактные линзы.
Перед выходом на улицу не пейте алкоголь и не курите. В состоянии опьянения сложно осознавать, холодно вам или нет, а курение приводит к нарушению циркуляции крови. Все это в совокупности значительно повышает вероятность обморожения.
Отправляясь на прогулку, хорошо подкрепитесь. Чем калорийнее еда, тем дольше вы не замерзнете. А вот пить горячий чай или кофе перед выходом на мороз не стоит, отложите это до возвращения в тепло.
Выходя из дома на улицу, задержитесь на несколько минут в подъезде. Обычно там прохладнее, чем в квартире, но теплее, чем на улице. Так вы поможете организму постепенно адаптироваться к холоду. Здесь же наденьте перчатки, так руки действительно дольше не замерзают.
Не носите тесную обувь. Она должна быть строго по размеру или даже немного велика. Выбирайте зимние ботинки или сапоги с тем расчетом, чтобы вниз можно было свободно надеть шерстяной носок.
По возможности старайтесь спрятаться от ветра, обязательно закрывайте лицо. Но не стоит прятать рот и нос под шарфом постоянно, так как на ткани скапливается влага, которая охлаждает поступающий воздух. В конечном итоге это может привести к простуде или обморожению.
Следите за цветом кожи. Если какой-то ее участок внезапно побледнел — быстрее в тепло, кажется, у вас обморожение.
Старайтесь дышать носом. Вдохи и выдохи должны быть равномерными и не очень глубокими, можно делать их в такт шагам.
Как только вы почувствовали, что замерзаете, сразу же зайдите в помещение. Магазин, аптека, да все, что угодно, главное сейчас — хотя бы немного согреться. 5−10 минут передышки в тепле помогут спастись от переохлаждения.