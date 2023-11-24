08:49 (мск), новости Беларуси, источник: БЕЛТА
Главные новости за 23 ноября
Главные новости Беларуси в период с 23 по 25 ноября 2023 года.
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ВЧЕРА
ОДКБ остается неотъемлемым элементом обеспечения безопасности Евразийского региона, заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Минске.
О смене эпох, грязных играх Запада, новой мировой войне и сплоченности. Выступление Лукашенко на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в узком составе.
Генсек ОДКБ о белорусском председательстве: Минск занял активную позицию, удалось многое сделать.
Лидеры стран ОДКБ подписали пакет документов по итогам саммита в Минске.
Лукашенко и Путин пообщались с глазу на глаз.
Головченко: визит Лукашенко в ОАЭ — важный этап развития белорусско-эмиратского сотрудничества.
Беларусь и Россия подписали протокол о внесении изменений в межправсоглашение о параллельной работе энергосистем.
Правительство определило график переноса рабочих дней в 2024 году.
«Сегодня время возможностей»: Кочанова ориентировала предприятия на выполнение прогнозных показателей.
Данилович: партийное строительство идет по нашему, белорусскому пути.
Это нужно живым. В урочище «Уручье» перезахоронили останки погибших во время Великой Отечественной войны.
«Будем со свежими овощами до нового урожая». Богданов о новых подходах по формированию стабфондов.
«Не просто угощение, а целая история будущей жизни семьи». Специалист о каравайных традициях в Беларуси.
Белорус придумал и собрал аппарат, который переводит историю в цифру. Проект БЕЛТА «Белорусы в кадре».
План «Погода» был введен в Минске и Минской области.
ФОТОФАКТ: Метель в Беларуси
«Каждый день получаю по коробке писем». Дед Мороз рассказал о желаниях белорусов к Новому году.
СЕГОДНЯ
В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему «Подведение итогов XXIX Минского международного кинофестиваля “Лістапад”. Начало в 11.00.
XXIX Минский международный кинофестиваль «Лістапад» пройдет по 24 ноября в Беларуси. В рамках кинофестиваля состоятся также Дни российского кино. География показов под брендом Russian Film Festival охватит 7 городов Беларуси — Минск, Гомель, Витебск, Брест, Могилев, Гродно и Молодечно.
Выставка по итогам конкурса «Национальная премия в области изобразительного искусства» будет работать до 26 ноября в Национальном центре современных искусств Беларуси.
Выставка «Мир прекрасный» белорусской художницы по керамике Валентины Иваньковой будет работать до 17 декабря в Художественной галерее Михаила Савицкого.
Ретроспективная выставка дипломных работ студентов Белорусской государственной академии искусств «Школа творчества» будет работать до 17 декабря в Национальном художественном музее Беларуси.
ЗАВТРА
Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. Объявлен решением Генеральной Ассамблеи ООН 17 декабря 1999 года, обратившейся к правительствам, международным учреждениям и неправительственным организациям с призывом проводить в этот день мероприятия, призванные привлечь внимание общества к этой проблеме. Отмечается по традиции с 1981 года активистами женских организаций.
120 лет назад родился Плиев Исса Александрович, военачальник, участник освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны, дважды Герой Советского Союза (1944, 1945), генерал армии (1962), Герой Монгольской народной Республики (1971). В 1939 году во главе кавалерийского полка участвовал в освободительном походе в Западную Беларусь. С декабря 1941 года командир кавалерийского корпуса, с ноября 1944 года — конно-механизированной группы на Западном, Южном, Юго-Западном, Степном, 3-м и 2-м Украинском, 2-м Белорусском и Забайкальском фронтах. Войска под его командованием участвовали в битвах под Москвой и Сталинградом, в Мелитопольской, Одесской, Белорусской, Будапештской, Пражской операциях; в ходе Белорусской операции (1944) освобождали города Глуск, Слуцк, Мир, Столбцы, Несвиж, Барановичи, Слоним, Брест. Умер в 1979 году.
115 лет назад родился Волков Анатолий Валентинович, белорусский график, живописец. Работал в области изобразительной сатиры (карикатура, плакат). Сотрудничал с изданиями «Раздавім фашысцкую гадзіну», «Вожык», «Агитплакат», в которых создавал сатирические рисунки и карикатуры на политические и бытовые темы. Внес значительный вклад в книжную графику. Оформил и иллюстрировал книги «Новая земля» Я. Коласа, «Избранные произведения» Н. Гоголя и др. Среди станковых работ: серии акварелей «Минск и его жители», «Юные минчане», «Дети 1920-х г.». Среди живописных полотен: «В родных местах», «Первое сентября», «Конец осени» и др. Умер в 1985 году.