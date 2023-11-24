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09:25 (мск), источник: МК.RU Волгоград

Волгоградская студентка выиграла в конкурсе 1 миллион рублей

Волгоградка Дарья Доценко победила во Всероссийском конкурсе «Большая перемена».

Как сообщает облздрав, во флагманском проекте «Движения первых» победу одержала студентка волгоградского медицинского колледжа. В конкурсе сумма приза составила 1 млн рублей.

В состязании принимали участие 600 студентов образовательных учреждений СПО, которые обучаются в разных регионах России. А финал состязаний состоялся в Нижнем Новгороде 19—22 ноября.

Напомним, «Движение первых» — масштабный всероссийский проект. Его инициатором выступил Президент РФ Владимир Путин. Основная цель движения — создание всех необходимых условий для выявления талантливых детей и молодежи, их развития, помощь подросткам в выборе профессионального пути. В Волгоградской области участниками этого всероссийского проекта стали свыше 30 тысяч активистов.

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