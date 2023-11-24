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08:47 (мск), источник: Наш Красноярский край

Сегодня в Красноярске на месторождении «Торгашинское» проведут взрывные работы

Запланированы они с 12 до 17 часов.

Источник: Наш Красноярский край

В пятницу, 24 ноября, с 12 до 17 часов в карьере Торгашинского месторождения в Красноярске будут проведены очередные взрывные работы. Сообщают в главном управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Радиус опасной зоны при их проведении составит 550 метров. Специалисты напоминают значение, а также порядок звуковых сигналов, которые подаются при начале, совершении и завершении работ:

  • «предупредительный» — один продолжительный сигнал при вводе опасной зоны;
  • «боевой» — два продолжительных сигнала непосредственно перед взрывом;
  • «отбой» — три коротких сигнала означает завершение работ.

Жителям, услышавшим звуки взрыва, не стоит волноваться и предпринимать какие-либо действия.

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