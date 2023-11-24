08:47 (мск), источник: Наш Красноярский край
Сегодня в Красноярске на месторождении «Торгашинское» проведут взрывные работы
Запланированы они с 12 до 17 часов.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В пятницу, 24 ноября, с 12 до 17 часов в карьере Торгашинского месторождения в Красноярске будут проведены очередные взрывные работы. Сообщают в главном управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.
Радиус опасной зоны при их проведении составит 550 метров. Специалисты напоминают значение, а также порядок звуковых сигналов, которые подаются при начале, совершении и завершении работ:
Жителям, услышавшим звуки взрыва, не стоит волноваться и предпринимать какие-либо действия.