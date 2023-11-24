09:34 (мск), источник: Коммерсантъ
В Свердловской области похолодает до −25 градусов, затем резко потеплеет
В конце недели в Свердловской области ожидается морозная погода, после которой придет теплый атмосферный фронт.
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По данным Telegram-канала «Погода в Екатеринбурге», в пятницу, 25 ноября в Свердловской области будет усиливаться похолодание, начавшееся вечером 23 ноября. Пик похолодания придется в ночь на субботу, когда температура воздуха по области понизится до −20°..-25°. При этом морозы будут кратковременными — уже в воскресенье придет потепление.
Днем в Екатеринбурге 24 ноября ожидается температура от −10° до −12°, а также небольшая облачность, ветер юго-западный и западный с переходом на юго-восточный 3−8 м/с, порывы до 10 м/с. В субботу, 25 ноября ночью будет −16°, днем −5°. В воскресенье, 26 ноября ночная температура удержится на −5° и днем повысится до 0°. В понедельник, 27 ноября, ожидается ночью −1°, днем 0°, во вторник и среду температура составит −3°, днем −1°.