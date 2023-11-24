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Спецоперация на Украине
07:31 (мск), источник: АиФ Кузбасc

В Кузбассе грузовик протаранил скорую, от чего пострадала фельдшер

ДТП произошло на дороге «Кемерово — Промышленная».

В Промышленновском округе грузовой автомобиль протаранил скорую помощь. ДТП случилось около 00.00 на 57 км дороги «Кемерово — Промышленная».

Установлено, что водитель грузовика «Ситрак», перевозя негабаритный груз, нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и столкнулся со встречным автомобилем скорой помощи. В результате аварии получила травмы 48-летняя фельдшер.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего дорожно-транспортного происшествия.

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