07:31 (мск), источник: АиФ Кузбасc
В Кузбассе грузовик протаранил скорую, от чего пострадала фельдшер
ДТП произошло на дороге «Кемерово — Промышленная».
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В Промышленновском округе грузовой автомобиль протаранил скорую помощь. ДТП случилось около 00.00 на 57 км дороги «Кемерово — Промышленная».
Установлено, что водитель грузовика «Ситрак», перевозя негабаритный груз, нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и столкнулся со встречным автомобилем скорой помощи. В результате аварии получила травмы 48-летняя фельдшер.
Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего дорожно-транспортного происшествия.