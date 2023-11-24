09:59 (мск), источник: АиФ Уфа
Ушел из жизни выдающийся хореограф Башкирии
Ему было 62 года.
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После продолжительной болезни в Башкирии на 63-м году жизни скончался выдающийся хореограф республики Роберт Ишмаков. Многие годы уроженец Стерлитамака работал в сере искусства с подрастающим поколением.
Как сообщили в администрации Стерлитамака, Роберт Минигазиевич окончил Куйбышевский государственный институт культуры. Затем долгое время трудился преподавателем в республиканском колледже культуры и искусства в родном городе. Основал и являлся бессменный руководителем заслуженного коллектива народного творчества РФ, народного хореографического театра-студии «Солнышко», который хорошо известен не только в России, но и за ее пределами.
Его труд не раз отмечали наградами. В 2002 году Роберту Ишмакову присвоено звание «Заслуженный работник культуры РБ».
Прощание с педагогом и балетмейстером состоится сегодня, 24 ноября, в Стерлитамаке.