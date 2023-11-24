10:09 (мск), источник: Комсомольская правда
Самарцам рассказали о симптомах острых респираторных заболеваний
Самарский врач-инфекционист рассказал о причинах повышения температуры.
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В Самарской области местным жителям рассказали о причинах повышения температуры. Врач-инфекционист напомнила о рисках самолечения и бесконтрольного приема антибиотиков.
По информации министерства здравоохранения, повышение температуры может быть не только симптомом ОРВИ, но и проявлением острых респираторных заболеваний. Многие пациенты в случае проявление таких симптомов решают заняться самолечением. Врачи отмечают, что горожанам в таких случаях следует незамедлительно обращаться за помощью.
Кроме того, повышение температуры также может являться признаком обострения хронических инфекций и других болезней. Тогда специалисты назначают антимикробную терапию.