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10:09 (мск), источник: Комсомольская правда

Самарцам рассказали о симптомах острых респираторных заболеваний

Самарский врач-инфекционист рассказал о причинах повышения температуры.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области местным жителям рассказали о причинах повышения температуры. Врач-инфекционист напомнила о рисках самолечения и бесконтрольного приема антибиотиков.

По информации министерства здравоохранения, повышение температуры может быть не только симптомом ОРВИ, но и проявлением острых респираторных заболеваний. Многие пациенты в случае проявление таких симптомов решают заняться самолечением. Врачи отмечают, что горожанам в таких случаях следует незамедлительно обращаться за помощью.

Кроме того, повышение температуры также может являться признаком обострения хронических инфекций и других болезней. Тогда специалисты назначают антимикробную терапию.

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