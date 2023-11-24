10:21 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда
Минтранс: 109 маршруток изъяли с начала 2023 года в Беларуси
Минтранс Беларуси назвал количество изъятых маршруток с начала 2023 года.
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В Министерстве транспорта и коммуникаций проинформировали, что с начала 2023 года было изъято 109 маршруток. Подробности рассказали в телеграм-канале ведомства.
В сообщении сказано, что транспортная инспекция Минтранса и далее продолжает вести усиленный контроль в сфере автомобильных перевозок пассажиров. В ведомстве обратили внимание на то, что за 10 месяцев 2023 года провели 820 контрольных закупок и обнаружили 1234 нарушения.
Говорится, что было изъято 185 машин, в числе которых 109 микроавтобусов, один автобус и 75 легковых авто. В Минтрансе обратили внимание на то, что практикуются новые методы контроля. Речь идет про контрольную закупку, после которой и могут изъять транспорт.