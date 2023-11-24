08:36 (мск), источник: АиФ Иркутск
Как отметить Новый год на Байкале и не разориться
Новогодняя ночь, Новый год 2024 на Байкале. Сколько стоит, куда поехать, как сэкономить.
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Встретить Новый год на Байкале, провести на озере несколько незабываемых дней, увидеть Листвянку, Ольхон, Малое море, проехать с каюром на ездовых собаках. А потом — махнуть на Аршан, окунуться среди зимы в горячие источники! Круто! Только дорого. Такой тур на озеро на новогодние каникулы стоит около 100 тысяч рублей. Можно сэкономить, если выбрать вариант без поездки в Байкальск или на Ольхон. Тогда ценник снижается до 55−80 тысяч рублей. Но ведь хочется побывать всюду! irk.aif.ru рассказывает, как отметить Новый год на Байкале в 2024 году и не разориться.
Новый год на Байкале 2024: планируем маршрут
Отдых на Байкале гарантированно влетит в копеечку и традиционно входит в топ не только самых популярных, но и самых дорогих направлений. Это и понятно. Кроме 80−100 тысяч рублей, которые придётся выложить за неделю на новогодних каникулах, нужно заплатить ещё за билет на самолет из Москвы и обратно, а это ещё 50 тысяч, к праздникам подрастает не только спрос, но и цены. Конечно, москвичи с хорошей зарплатой могут себе такое позволить, а вот что делать жителю провинции с обычным доходом в 40−50 тысяч рублей в месяц?
Очень просто, скажут вам иркутяне, для которых Байкал — это родной дом. Берём самый популярный маршрут, в который входят все нужные нам места отдыха, и планируем всё сами. Конечно, хостелы и гостиницы придётся бронировать лично (это легко сделать на сайтах-агрегаторах), билеты на маршрутку тоже покупать самостоятельно. Зато таким образом вы железно сэкономите половину расходов на отдых, ни в чём себе не отказывая. Итак, поехали!
День первый. Иркутск
Приезжать в Иркутск лучше утром. Так у вас будет время осмотреться, закинуть вещи в выбранный отель, и отправиться смотреть город. В Иркутске много дешёвых хостелов (от 400 рублей) и гостиниц разного уровня. Выбирать вам, но удобнее всего — квартира с посуточной арендой ближе к центру (больше всего подойдут Правобережный и Октябрьский округа, но возможен и Свердловский). Средняя цена — 2, 5 тысячи рублей в сутки, а арендовать лучше на первые три дня путешествия.
Что посмотреть в Иркутске
Старинные русские храмы и польский костел, деревянные домишки, вросшие в землю по окна, и каменные дома богатейших сибирских купцов. А ещё — памятники Ленину и Александру Третьему (находятся рядом), Александру Колчаку (тому самому) и знаменитой Троице Гайдая — Трусу, Балбесу и Бывалому (сам режиссёр, который вырос в Иркутске, тоже есть в этой композиции). А вдоль главных улиц города на Новый год 2024 в Иркутске поставят ледяные скульптуры (в центре города ледовый городок и резиденция Деда Мороза обязаьельны).
Что поесть? По дороге загляните в позную (так называются кафе, где подают блюда национальной бурятской кухни). Три позы с майонезом точно хватит, можно ещё заказать бухлёр — сытный мясной суп. Всё это с чаем обойдётся рублей в 300, бюджетно.
Что важно
Новый год можно встретить и в Листвянке, и на Ольхоне, и в Иркутске. Где вам больше хочется. Отели и рестораны предлагают программу за 15 тысяч рублей, а кафе — подешевле, выбирать вам. Бронируйте заранее!
В Иркутске все проблемы решит смартфон с Яндекс-картами. Путеводитель (его лучше скачать заранее и наметить точки, которые вам интересны, проложить маршрут от отеля), аудиогид (найти его тоже не проблема). Знание, что в центр города едут автобусы, маршрутки и трамваи, на которых есть надпись «Центральный рынок» (местная особенность). Проезд стоит 30 рублей, на трамвае и троллейбусе −25 рублей. Троллейбусы идут в центр с остановкой на ост. Филармония (для экскурсий подходит больше всего).
РАСХОДЫ
Обзорная экскурсия по Иркутску с гидом — 6 тысяч рублей.
Пройтись самому — бесплатно.
Проживание на два дня — 5 тысяч рублей.
День второй. Листвянка
Листвянка — обязательный к посещению пункт на озере. Каждый, у кого есть в запасе хотя бы сутки в Иркутске, стремится поехать на Байкал, а это ближайшая точка, 70 километров, час езды от города.
Сам курортный поселок небольшой, вытянулся вдоль побережья, и пройти мимо Байкальского музея с аквариумами, нерпинария, картинной галереи, рыбного рынка и кафе у вас точно не получится. Везде продаются билеты, по вполне бюджетным ценам, расходы на культурную программу — около 1000 рублей, траты на рынок и кафе вы планируете сами.
Есть ещё возможность прокатиться на ездовых собаках с каюром. Заказать её лучше заранее, но можно и месте, небольшая поездка на хаски стоит 3 тысячи рублей.
Что важно
Добраться в Листвянку не проблема. Маршрутки от автовокзала (карты вас доведут, это рядом с центром города) отходят каждые полчаса, а расходы на транспорт составят около 500 рублей. Помните, что последние маршрутки уезжают в Иркутск около 6 часов вечера, после — только такси. Отели в Листвянке — дорогое удовольствие, ночевать лучше в Иркутске, где вы остановились.
РАСХОДЫ
Обзорная экскурсия в Листвянку с гидом — 11 тысяч рублей
Съездить самому — 4, 5 тысячи рублей.
День третий — пятый. Ольхон
Байкал — озеро глубокое и застывает в конце января. Поэтому самое лучшее время для зимних путешествий — февраль и март. Уже не холодно, и лёд крепкий. Но туристов на Новый год там и на Малом море (на побережье Байкала напротив острова) принимают с удовольствием. Кроме того, именно это время — рай для фотографов. У берега лёд застыл, а дальше вода буквально «парит», а замерзая, принимает причудливые формы. Можно сделать прекрасные снимки.
На следующий день после приезда стоит посмотреть окрестности (если вы на Ольхоне, взять экскурсию на мыс Хобой, на Малом море вам предложат пещеры и Тажеранскую степь с «марсианскими» пейзажами).
Что важно
Заказывая турбазу заранее, не экономьте, если не привыкли к аскетичности. Не в каждом случае вам предоставят удобства в номере. Захватите с собой шампунь и гель для душа. Будьте осторожны на льду у берега. Дорога на рейсовой маршрутке займет 6−7 часов. Перекусить сможете в кафе по пути.
РАСХОДЫ
Тур на Ольхон с гидом в группе — 35−40 тысяч рублей.
Самостоятельная поездка — около 15 тысяч рублей (проезд на маршрутке — 3600 рублей (туда и обратно), размещение на два дня — 10−12 тысяч рублей, экскурсия — 1, 5 тысячи рублей в среднем).
День шестой-седьмой. Аршан
Застывшие водопады горной реки Кынгарги, красоты зимней тайги, целебная минеральная вода, настоящая сибирская баня. Обязательная поездка в поселок Жемчуг, к горячим источникам, в которых купаются даже зимой, когда вокруг снег. Экстрим!
Тур на Аршан, в Саяны, обычно завершает недельную поездку на Байкал. И тур на Новый год 2024 не должен стать исключением! Впрочем, как вариант, можете отправиться в Байкальск, на горнолыжку. Стоимость проезда в маршрутке или электричке — 500−700 рублей (туда-обратно).
Что важно
У вас в запасе должно быть два дня. Один уйдёт на дорогу (4−5 часов на автобусе). У вас останется время, чтобы разместиться на ночь, пообедать, сходить на водопады, попить целебной воды и осмотреть окрестности. Утром от экскурсионного бюро съездите в Жемчуг, окунитесь в горячую воду, и отправляйтесь назад в Иркутск. Эту же программу предложит вам и турагентство. Если у вас осталось мало времени, воспользуйтесь экскурсией в мини-группе за 6−10 тысяч рублей, успеете за день.
РАСХОДЫ.
Организованная экскурсия — 6−10 тысяч рублей
На автобусе с ночёвкой в Аршане — около 5 тысяч рублей.
БЮДЖЕТ
Стоимость тура — 100 тысяч рублей
Расходы на организованные туры (по отдельности): 60−70 тысяч рублей
Расходы на самостоятельные поездки- около 30 тысяч рублей (с учётом аренды квартиры).
Встреча Нового года — 15 тысяч рублей (оплачивается отдельно в любом случае, по желанию).