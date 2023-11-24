10:11 (мск), источник: АиФ Красноярск
Украл миллиард? Красноярского экс-депутата Гольдмана будет искать Интерпол
Предварительно, более 2,5 тысяч пайщиков кооператива бизнесмена могут остаться без денег.
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Против красноярского бизнесмена Романа Гольдмана возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Его подозревают в обмане пайщиков сельхозхозяйственного кооператива.
Подробности выяснял корреспондент krsk.aif.ru.
Сколько вкладчиков в кооперативе Гольдмана?
«В Главное управление МВД России по Красноярскому краю уже обратились более 1000 пайщиков сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива “Агро Вклад”, принадлежащего Роману Гольдману. Предварительная сумма ущерба более 1 млрд рублей», — сообщил начальник Главного следственного управления МВД России по Красноярскому краю Руслан Северин.
При этом пострадавших может быть около 2,5 тысяч человек. Как сообщили в полиции, предварительный ущерб пайщиков «Агро Вклада» — больше миллиарда рублей. Правоохранители проверяют руководителей предприятий Гольдмана, изучают счета предприятий, выясняют — выводил ли экс-депутат деньги за рубеж, проводят обыски.
В полиции просят наложить арест на более 380 объектов, которые принадлежат бизнесмену. В ближайшее время его объявят в международный розыск.
Чем владел бизнесмен?
Последняя из доступных деклараций Гольдмана — за 2021 год. Из нее следует, что он заработал почти 31,5 млн рублей. Доход супруги всего 424 812 рублей. При этом в собственности у бизнесмена — 555355 квадратных метров недвижимости (земельные участки и квартира). Еще несколько квартир зарегистрировано на ребенка. Также у Гольдмана на тот момент было четыре транспортных средства — три иномарки и один снегоболотоход.
Но в декларации, например, не указан вертолет, о котором стало известно после происшествия. Крушение произошло в августе 2022 года на реке Мана. Тогда упал вертолёт Robinson R44 стоимостью 600 тысяч долларов. В Goldman Group, которой принадлежал вертолёт, заявляли, что крушения не было. Вертолёт упал с плота, когда его перевозили в плохую погоду. Но в прокуратуре версию опровергли и сказали, что было падение с пострадавшим. Кто находился за штурвалом, точно неизвестно. Но расследование прекращено.
Узнали из СМИ
Некоторые пайщики только из сообщений СМИ узнают о том, что у кооператива возникли проблемы. В редакцию krsk.aif.ru тоже пишут вкладчики.
«Я, Ю. Нина Николаевна, пайщица (потерпевшая) СКПК “АгроВклад”, узнала из вашей статьи за
Напомним, владелец компании Goldman Group Роман Гольдман — один из богатейших жителей Красноярска и депутат краевого парламента, внезапно покинул родной Красноярский край, улетев из России. После чего 8 ноября пайщики кооператива «Агро Вклад», где единственным распорядителем денег является агромагнат, приостановил свою деятельность.
Помимо заявлений в полицию пайщики написали обращение губернатору. Они просят приостановить процедуру банкротства компаний Гольдмана. Уже начались увольнения сотрудников предприятий, также 80% магазинов розничной сети прекратили свою деятельность, а те, которые еще работают — распродают оставшийся товар.
При этом три компании бизнесмена допустили технический дефолт. Организации не смогли выплатить деньги держателям облигаций.
На сессии Законодательного собрания 23 ноября Гольдмана лишили депутатского мандата.