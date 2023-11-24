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10:11 (мск), источник: АиФ Красноярск

Украл миллиард? Красноярского экс-депутата Гольдмана будет искать Интерпол

Предварительно, более 2,5 тысяч пайщиков кооператива бизнесмена могут остаться без денег.

Источник: СКПК ФК «СангиленАгро»

Против красноярского бизнесмена Романа Гольдмана возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Его подозревают в обмане пайщиков сельхозхозяйственного кооператива.

Подробности выяснял корреспондент krsk.aif.ru.

Сколько вкладчиков в кооперативе Гольдмана?

«В Главное управление МВД России по Красноярскому краю уже обратились более 1000 пайщиков сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива “Агро Вклад”, принадлежащего Роману Гольдману. Предварительная сумма ущерба более 1 млрд рублей», — сообщил начальник Главного следственного управления МВД России по Красноярскому краю Руслан Северин.

При этом пострадавших может быть около 2,5 тысяч человек. Как сообщили в полиции, предварительный ущерб пайщиков «Агро Вклада» — больше миллиарда рублей. Правоохранители проверяют руководителей предприятий Гольдмана, изучают счета предприятий, выясняют — выводил ли экс-депутат деньги за рубеж, проводят обыски.

В полиции просят наложить арест на более 380 объектов, которые принадлежат бизнесмену. В ближайшее время его объявят в международный розыск.

Чем владел бизнесмен?

Последняя из доступных деклараций Гольдмана — за 2021 год. Из нее следует, что он заработал почти 31,5 млн рублей. Доход супруги всего 424 812 рублей. При этом в собственности у бизнесмена — 555355 квадратных метров недвижимости (земельные участки и квартира). Еще несколько квартир зарегистрировано на ребенка. Также у Гольдмана на тот момент было четыре транспортных средства — три иномарки и один снегоболотоход.

Но в декларации, например, не указан вертолет, о котором стало известно после происшествия. Крушение произошло в августе 2022 года на реке Мана. Тогда упал вертолёт Robinson R44 стоимостью 600 тысяч долларов. В Goldman Group, которой принадлежал вертолёт, заявляли, что крушения не было. Вертолёт упал с плота, когда его перевозили в плохую погоду. Но в прокуратуре версию опровергли и сказали, что было падение с пострадавшим. Кто находился за штурвалом, точно неизвестно. Но расследование прекращено.

Узнали из СМИ

Некоторые пайщики только из сообщений СМИ узнают о том, что у кооператива возникли проблемы. В редакцию krsk.aif.ru тоже пишут вкладчики.

«Я, Ю. Нина Николаевна, пайщица (потерпевшая) СКПК “АгроВклад”, узнала из вашей статьи за 15.11.2023 г. что создана инициативная группа!! из пайщиков кооператива СКПК “АгроВклад”, Помогите, пожалуйста найти контакты этой группы!!! ВЫ же брали интервью у этой группы!!! МЫ находимся в шоке от случившегося и в неведении!!! что делать???, что предпринять??? Я написала заявление в полицию!!! А дальше что делать??? помогите, пожалуйста!!!» — написала читательница (орфография и пунктуация сохранены — прим. автора).

Напомним, владелец компании Goldman Group Роман Гольдман — один из богатейших жителей Красноярска и депутат краевого парламента, внезапно покинул родной Красноярский край, улетев из России. После чего 8 ноября пайщики кооператива «Агро Вклад», где единственным распорядителем денег является агромагнат, приостановил свою деятельность.

Помимо заявлений в полицию пайщики написали обращение губернатору. Они просят приостановить процедуру банкротства компаний Гольдмана. Уже начались увольнения сотрудников предприятий, также 80% магазинов розничной сети прекратили свою деятельность, а те, которые еще работают — распродают оставшийся товар.

При этом три компании бизнесмена допустили технический дефолт. Организации не смогли выплатить деньги держателям облигаций.

На сессии Законодательного собрания 23 ноября Гольдмана лишили депутатского мандата.

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