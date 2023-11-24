09:27 (мск), источник: Калининград.Ru
Синоптики обещают калининградцам снег с дождём и до +3°С в выходные
Скорость ветра не превысит двух метров в секунду.
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В Калининградской области ожидаются дождливые и пасмурные выходные. Такой прогноз на 25 и 26 ноября опубликовали на сайте Гидрометцентра РФ. Температура воздуха днём в субботу составит +3°С. В воскресенье похолодает до 0. Ночью столбик термометра покажет −4°С.
Оба выходных дня в регионе ожидается облачность и снег с дождём. Скорость ветра не превысит двух метров в секунду.