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09:27 (мск), источник: Калининград.Ru

Синоптики обещают калининградцам снег с дождём и до +3°С в выходные

Скорость ветра не превысит двух метров в секунду.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +3° 0 м/с 87% 760 мм рт. ст. +9°
Источник: Калининград.Ru

В Калининградской области ожидаются дождливые и пасмурные выходные. Такой прогноз на 25 и 26 ноября опубликовали на сайте Гидрометцентра РФ. Температура воздуха днём в субботу составит +3°С. В воскресенье похолодает до 0. Ночью столбик термометра покажет −4°С.

Оба выходных дня в регионе ожидается облачность и снег с дождём. Скорость ветра не превысит двух метров в секунду.

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