Главное
Главные новости 24 ноября
10:23 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда

Минздрав предупредил про подъем заболеваемости гриппом зимой в Беларуси

Минздрав сказал про подъем заболеваемости гриппом в январе-феврале в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

В Минздраве рассказали, что подъем заболеваемости гриппом в Беларуси прогнозируется в январе-феврале 2024 года. Подробности в эфире телеканала «Беларусь 1» озвучил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Александр Тарасенко.

По его словам, эпидситуация в Беларуси остается стабильной, добавив, что сейчас активно проводится вакцинация против гриппа. Он отметил, что уже было привито примерно 20% белорусов, однако планируется привить не менее 40%.

Также Тарасенко акцентировал внимание на красных и зеленых зонах в поликлиниках:

— «Красная зона» — это для температурящих, имеющих признаки острых респираторных инфекций.

Заместитель министра здравоохранения уточнил, что с названными симптомами пациентам нужно заходить в поликлинику через специальных вход, который предназначен для таких больных. Он порекомендовал белорусам в период подъема заболеваемости острыми респираторными инфекциями вызывать врача на дом, особенно в том случае, если состояние тяжелое.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Военная спецоперация на Украине 24 ноября 2023: прямая онлайн-трансляция
Путин объявил 2024 год Годом семьи: что это значит
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
медициназдоровье