10:23 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда
Минздрав предупредил про подъем заболеваемости гриппом зимой в Беларуси
Минздрав сказал про подъем заболеваемости гриппом в январе-феврале в Беларуси.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В Минздраве рассказали, что подъем заболеваемости гриппом в Беларуси прогнозируется в январе-феврале 2024 года. Подробности в эфире телеканала «Беларусь 1» озвучил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Александр Тарасенко.
По его словам, эпидситуация в Беларуси остается стабильной, добавив, что сейчас активно проводится вакцинация против гриппа. Он отметил, что уже было привито примерно 20% белорусов, однако планируется привить не менее 40%.
Также Тарасенко акцентировал внимание на красных и зеленых зонах в поликлиниках:
— «Красная зона» — это для температурящих, имеющих признаки острых респираторных инфекций.
Заместитель министра здравоохранения уточнил, что с названными симптомами пациентам нужно заходить в поликлинику через специальных вход, который предназначен для таких больных. Он порекомендовал белорусам в период подъема заболеваемости острыми респираторными инфекциями вызывать врача на дом, особенно в том случае, если состояние тяжелое.