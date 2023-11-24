10:01 (мск), источник: ИА Башинформ
В Башкирии за сутки опасный вирус подхватили 191 человек
Число заболевших ковидом за последние сутки достигло в Башкирии 191 человек. Всего в республике с начала пандемии заболели 377 455 жителей.
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По информации пресс-службы министерства здравоохранения РБ, в больницах сейчас находятся 183 ковид-заболевших, из них 94 — пожилые люди. На амбулаторном лечении — 2418 заразившихся, в том числе 1089 человек в возрасте 60+.
Всего с начала пандемии из больниц Башкирии выписаны с выздоровлением 368 829 человек, из них 83 за последние сутки.
Жертвами ковида стали 6114 человек (+0 за сутки).
Напомним, ранее «Башинформ» писал о том, что глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в этом сезоне прививка от коронавируса не нужна.