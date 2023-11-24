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08:31 (мск), источник: МК.RU Омск

В Омске автобус № 24 станет магистральным с начала зимы

Автобус № 24 станет магистральным с 1 декабря, сообщил в своем телеграм-канале мэр Омска Сергей Шелест.

Источник: МК.RU Омск

Интервал между машинами теперь в часы пик должен будет достигать не более 10 минут, в другое время — не более 20 минут. Автобус будут ходить с 6:00 о 23:00.

«Данная мера позволит увеличить с 15 до 16 количество рейсов в утренний час пик с 7:00 до 8:00 через наиболее загруженный участок улично-дорожной сети: улица 70 лет Октября — от остановки общественного транспорта “Поворотная” до остановки “11-й микрорайон”, — пояснил глава города.

С 6:00 до 9:00 автобус будет выполнять 36 рейсов.

Ранее мы писали, что мэрия Омска снова ищет перевозчика на маршруты №№ 20, 59 и 64, однако у омских перевозчиков нет подходящего транспорта, чтобы соблюсти условия аукциона.

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