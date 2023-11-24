08:31 (мск), источник: МК.RU Омск
В Омске автобус № 24 станет магистральным с начала зимы
Автобус № 24 станет магистральным с 1 декабря, сообщил в своем телеграм-канале мэр Омска Сергей Шелест.
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Интервал между машинами теперь в часы пик должен будет достигать не более 10 минут, в другое время — не более 20 минут. Автобус будут ходить с 6:00 о 23:00.
«Данная мера позволит увеличить с 15 до 16 количество рейсов в утренний час пик с 7:00 до 8:00 через наиболее загруженный участок улично-дорожной сети: улица 70 лет Октября — от остановки общественного транспорта “Поворотная” до остановки “11-й микрорайон”, — пояснил глава города.
С 6:00 до 9:00 автобус будет выполнять 36 рейсов.
Ранее мы писали, что мэрия Омска снова ищет перевозчика на маршруты №№ 20, 59 и 64, однако у омских перевозчиков нет подходящего транспорта, чтобы соблюсти условия аукциона.